Wéi et heescht, hätt sech d'Regierung an d'"Cabinet of the United Kingdom" e Freideg den Owend gëeenegt.

© Tolga AKMEN / POOL / AFP

Déi britesch Regierung huet Wëlles nom Brexit, also fréistens 2019, eng Fräihandelszone mat der EU unzepeilen, also genee déi EU, aus där d'Britten am Fong eraus wollten.An enger gemeinsamer Positioun huet sech de "Cabinet of the United Kingdom" an enger Sëtzung zu London op dëst Zil gëeenegt. Dat huet och d'Premierministesch Theresa May confirméiert.Zënter Méint gëtt et jo Sträit an der Regierung, e Sträit, dee mat dëser Entrevue e Freideg den Owend sollt aus dem Wee geraumt ginn.