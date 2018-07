De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn gesäit d'europäesch Unioun an enger existenzieller Kris.

Hie sot der Däitscher Presse-Agence, wann de Respekt vun de Valeure géif falen, da kéint och de Projet Europa falen. Et géing EU-Länner ginn, déi d'Valeure vu Solidaritéit a Responsabilitéit net méi richteg fanne géifen oder en anert Europa wéilten, sot de Jean Asselborn.Hien huet als Beispill Polen genannt, déi en Europa vun den Natioune wéilten, an deem déi jeeweileg Regierung decidéiere géing, wéi fräi d'Press an d'Justiz wier.