Et misst eng schwaarz Lëscht mat de gréisste Mënscheschmuggler opgestallt ginn, fir dass d'Police an déi zoustänneg Autoritéiten an Afrika an an Europa un engem gemeinsamen Zil kënne schaffen, sou den Tajani no enger Renconter zu Tripolis mam Chef vun der international unerkannter Regierung vun der nationaler Eenheet a Libyen.



Wa mer et net géife fäerdeg bréngen, dës kriminell Organisatiounen ze zerstéieren, géif et ganz schwéier gi géint déi illegal Migratioun virzegoen, sou den Tajani weider. Hien huet d'Passeuren als Terroriste bezeechent. Den EU-Parlamentspresident huet sech donieft fir Flüchtlingszenteren un der Grenz tëscht dem Niger a Libyen ausgeschwat. Do kéinten déi Flüchtlingen, déi effektiv d'Recht op Asyl un, vu sougenannte Wirtschaftsflüchtlinge getrennt ginn.