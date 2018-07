Europol am WM-Féiwer Déi 25 "Most Wanted" aus Europa gi gesicht

Och Europol kuckt wéi et schéngt gäre Futtball elo wärend der WM. Anescht ass hir nei Affiche am Kader vun hire "Most Wanted" an der EU net z'erklären.

Vum David Winter (RTL.lu)