© BARBARA GINDL / APA / AFP

Zu Innsbruck sinn haut d'EU-Ministere fir een informelle JAI-Conseil beieneen an nees eng Kéier geet et ëm d'Migratioun. Et sollen absënns Conclusiounen aus der Ofschlosserklärung vum leschten EU-Sommet geholl ginn. Do war virun allem driwwer rieds fir d'EU-Baussegrenze besser ze schützen an sougenannte Plattforme baussent der EU ze schafe vu wou aus d'Flüchtlingen dann eng Demande op Asyl solle stellen, iert se op europäeschen Territoire kommen.

Souwäit d'Theorie... an der Praxis huet sech bis ewell awer nach keen EU-Memberstat bereet gewise, fir dës Iddien ëmzesetzen.



Den Ausseminister Jean Asselborn vertrëtt haut a Muer de Grand-Duché zu Innsbruck an gëtt es net midd ëmmer nees ze betounen, dass Europa net just soll op den Schutz vun den Baussegrenze setzen.





De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn



© AFP

Wann ee kuckt wou d'Prioritéiten am Moment leien, kéint een net anescht, wéi vun "Abschottung" ze schwätzen. En Europa, dat seng Prioritéiten op de Baussegrenze setzt, wier extrem bedenklech. Och am Joer 2018 ginn ëmmer nach nei verfollegt, dat virun allem am Süden vun Europa. Paralell zum Bausseschutz muss och d'Solidaritéit grouss geschriwwe ginn, d'Gefill dass ee Leit ophuele muss, dierf net verluer goen. Et muss enk zesummegeschafft ginn an déi Leit, déi ënnert d'Konventioune vu Genf falen, mussen opgeholl a solidaresch verdeelt ginn.Den Toun an der Flüchtlingsfro ass net den frëndlechsten an dofir dierften et nees eng Kéier laang Gespréicher ginn. Éisträich huet elo fir déi nächst 6 Méint d'Gestioun vun der EU-Presidence an huet och ganz kloer Ziler definéiert, nämlech eng ganz däitlech an strikt EU-Asylpolitik ze definéieren.Um Bord vun dëser Renconter huet den däitschen Inneminister eng schwiereg Charge. Hie kënnt mat Länner wéi Griicheland beieneen, fir iwwert Méiglechkeeten ze schwätzen, wéi des Länner Flüchtlingen kënnen zeréckhuelen. Sou Accorde sinn een zentrale Bestanddeel vum Accord am wochelaangen Asylsträit vun der grousser Koalitioun an Däitschland. Nach virum Optakt vum Conseil en Donneschdeg gesäit den Horst Seehofer d'Inneminister vun Éisträich an Italien fir separat Gespréicher.