Presidence Éisterräich: Schutz vu Baussegrenze wichteg (12.07.2018) „Ein Europa das schützt“, dat ass de Slogan vun der éisträichescher EU-Presidence.

Vu Juli bis Dezember ass Éisträich un der Spëtzt vum EU-Conseil. Dräi Schwéierpunkte stinn um Programm fir Europa duerch mouvementéiert Zäiten ze féieren, huet et en Donneschdeg op der Presentatioun vum Programm geheescht. Am Fokus stéing d'Migratiounspolitik.

De Schutz vun de Baussegrenzen ass ee wichtege Punkt fir d'éisträichesch Presidence. Den éisträicheschen Ambassadeur zu Lëtzebuerg, de Gregor Schusterschitz, präziséiert datt dëst déi eenzeg Manéier wier, de Schengenraum esou ze erhalen wéi en ass. D'Länner wéilten ëmmer méi Kontrollen un de Grenze vu Schengen maachen, esou d'Observatioun vum Gregor Schusterschitz. An dat wier awer de falsche Wee. Allerdéngs géifen dës Länner ëmmer drop bestoen, d'Bannegrenze vu Schengen ze protegéieren, dat soulaang d'Baussegrenzen net kontrolléiert ginn. Et wier deen eenzege Wee, fir de Schengeraum esou ze erhale wéi en ass.

A Punkto Migratiounspolitik misst een de Leit donieft Perspektiven an hirem Land ginn, fir datt si net missten illegal fort goen. Da wier d'Lutte géint illegal Schlepperorganisationen eng Prioritéit. Dat wieren Mafia-ähnlech Strukturen, déi mat dësem "Business" extrem vill Geld maachen, dat op Käschten vu Leit, déi falsch Illusioune géife gemaach kréien. Migratioun wier wichteg, allerdéngs soll der EU de Choix gelooss ginn, wie kënnt a net Schlepperorganisatiounen.

Éisträich huet jo den Ament eng riets-konservativ Regierung, mat enger strenger Asylpolitik. Iwwer gutt europäesch Léisungsvirschléi mécht ee sech awer och bei dëser Regierung keng Suergen.

Nieft der Lutte géint illegal Migratioun ass och d'Ofsécherung vum Wuelstand an der europäescher Kompetitivitéit een Thema. An och d'Stabilitéit an der Noperschaft, mat Focus op d’Westbalkanstaaten. De Bilan vum Virgänger Bulgarien ass positiv. Elo wier et un Éisträich, fir an deem Sënn weider ze fueren.



