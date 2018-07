Jean-Claude Juncker hat eng Sciatique (13.07.2018) An der internationaler Press gi sech Gedanken iwwert eventuell gesondheetlech Problemer vum Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker gemaach.

Op engem Video hat een den 63 Joer ale Lëtzebuerger gesinn, wéi hie vill Problemer hat, fir sech um Treffe vun den Nato-Länner richteg ze beweegen. Hien huet esouguer méi spéit missten an engem Rollstull gefouert ginn.



"Ech hat leschte Mëttwoch eng sciatique" hat de Jean-Claude Juncker virun der Press erkläert, déi hien op de Virfall ugeschwat haten an dëse mat Alkohol a Verbindung bruecht hunn. "Donieft hat ech Krämp an de Been" esou de Lëtzebuerger weider. "Ech hu Gesondheetsproblemer, déi just mech eppes uginn", sot de Kommissiounspresident, deen awer impressionéiert war, wéi vill Interêt verschidde Leit fir dëse Sujet haten.



Nom Tëschefall hat déi extrem riets Partei aus Éisträich, déi do och Member vun der Regierung sinn, de Récktrëtt vum Lëtzebuerger gefuerdert. Hien dogéint erwaart sech"méi Respekt".



Nodeem den CSV-Politiker huet missten um Nato-Sommet vun anere Staat- a Regierungscheffe gestäipt ginn an hien net sécher op senge Been war, publizéiert d'europäesch Medieplattform "Politico" och elo eng Foto, wou de Jean-Claude Juncker an engem Rollstull sëtzt.





De Kommissiounspresident gëtt op där Foto vun e Mëttwoch mam Rollstull duerch e Säiten-Accès an e Gebai gefouert, wou d'Owesiesse vum Nato-Sommet war.

Am selwechten Artikel gëtt den hollännesche Premier Mark Rutte zitéiert, dee belsche Medie géintiwwer sot, datt de Jean-Claude Juncker senges Wëssens no keng grav gesondheetlech Problemer hätt, mä Suerge mam Réck.





EU's Jean-Claude Juncker filmed stumbling at Nato event https://t.co/tIVeJr1Riw — BBC News (World) (@BBCWorld) July 12, 2018

Effektiv hat den Här Juncker selwer de leschte Mount bei enger Visitt am iresche Parlament op Problemer mam Ischiasnerv higewisen. Dëst wier eng Konsequenz vum uergen Autosaccident, dat de Jean-Claude Juncker 1989 hat an deemools am Koma louch.

Scho bei aneren Optrëtter en public hat den 63 Joer ale fréiere Lëtzebuerger Premier misste beim Trapegoe gestäipt ginn.

Op Videoen a Biller war ze gesinn, wéi de Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker huet misse gestäipt ginn, fir ze goen.Säi Büro huet um Donneschdeg matgedeelt, datt et net ugemooss wär, gesondheetlech Problemer ëffentlech ze diskutéieren. Am Internet huet de Video awer fir grouss Opmierksamkeet gesuergt.

Erkläerung vun der EU-Kommissioun

De Video huet antëscht largement den Tour gemaach. E Freideg huet e Porte-Parole vun der EU-Kommissioun op engem Point-Presse zu Bréissel erkläert, de President vun der EU-Kommissioun hätt e Mëttwoch den Owend am Kader vum Festakt fir den NATO-Sommet eng Kris vum Ischiasnerv gemaach. De Spriecher huet domadder d'Rumeur dementéiert, de fréiere Lëtzebuerger Premier wier alkoholiséiert gewiescht.





Op de Biller, déi den Tour am Internet gemaach hunn, war e Jean-Claude Juncker ze gesinn dee getierkelt ass a sech nëmme schwéier op de Been gehalen huet. De Kommissiounspresident huet mat Amenter souguer misse gestäipt ginn. De Margaritis Schinas sot e Freiden zu Bréissel, de Jean-Claude Juncker hätt an der Vergaangenheet scho gesot, de Sciatiquesnerv géif hie beim goe generéieren.Dat wier leider och e Mëttwoch de Fall gewiescht. De Porte-Parole huet ëffentlech dem hollänneschen an dem portugisesche Premier Merci gesot, déi dem Jean-Claude Juncker gehollef hunn. Hien hätt Medikamenter geholl a géif sech elo besser fillen.Op d'Fro vun engem Journalist ob de Kommissiounschef Schmäerzmëttel an Alkohol matenee vermëscht hätt, huet de Porte-Parole just gemengt dat géif hien net wëssen. D'nächst Woch géif de Jean-Claude Juncker all Zäit weider haart schaffen, sou wéi en dat am Ufank vu senger Carrière gemaach hätt.An enger éischter Reaktioun hat d'EU-Kommissioun nach refuséiert fir an der Ëffentlechkeet iwwert déi méiglech gesondheetlech Problemer vum Jean-Claude Juncker ze schwätzen.