Rechter vu behënnerte Leit stäerken, Recherche iwwer rar Krankheete promouvéieren, fir Wuelergoe vun den Déiere suergen an Ëmwelt- an Energiepolitik ...

Déi nei Lëtzebuerger Europadeputéiert vun déi Gréng, d'Tilly Metz, huet vill Prioritéite fir déi nächst puer Méint.An och wann et net méi laang ass bis déi nächst Europawalen am Mee, sou ass den Enthusiasmus vun der mëttlerweil fréierer Co-Directrice vum LTPES, dem Lycée fir Gesondheetsberuffer zu Miersch, ganz grouss.

Viru genee zwou Wochen huet d'Tilly Metz hir parlamentaresch Aarbecht als Nofolgerin vum Claude Turmes ugefaangen, dee jo bekanntlech nom stënterlechen Doud vum Camille Gira, d'Rudder als Staatssekretär am Ëmweltministère iwwerholl huet.



Déi nei Europadeputéiert ass um politesche Parquet keng onbekannte Perséinlechkeet an huet ënner anerem schonn als Buergermeeschtesch zu Weiler-zum-Tuer, Porte-Parole vun déi Gréng an och bis viru Kuerzem als Gemengeconseillère an der Stad Lëtzebuerg geschafft.

Tilly Metz: E Portrait vum Annick Goerens.



Et wär och wierklech net evident, fir matzen am Joer an all d'Matièren eranzeklammen. Ouni hiert Team vun mëttlerweil 5 Mataarbechter wär dat schwéier ze maache gewiescht.

Extrait Tilly Metz (2)



Fir déi puer Méint bis déi nächst Europawalen am Mee 2019, bleift d'Tilly Metz an den Kommissiounen Environnement an Industrie, wéi hire Virgänger de Claude Turmes. Ma déi gréng Politikerin huet och e puer perséinlech Prioritéiten.

Extrait Tilly Metz (3)



Fir d'Tilly Metz ass et wichteg, no bei de Bierger ze sinn an och duerch Initiativen, Petitiounen, a Campagnen enk mat den Acteuren um Lëtzebuerger Terrain zesummenzeschaffen an a Kontakt ze sinn.



Wat de rezente Skandal ëm d'Zousazpaie vun EU-Parlamentarier ugeet, déi an diversen Verwaltungsréit setzen, do fënnt déi gréng Politikerin, dass et keng Interessekonflikter dierft ginn, wann een an anere Gremien sëtzt a fuerdert komplett Transparenz.