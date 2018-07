Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Ee vun den Haaptsujeten ass d'Atomofkommes mam Iran. Nodeems d'USA aus dem Accord erausgeklomme sinn, wëllen d'EU-Ausseminister e Méindeg gréng Luucht ginn, fir d'Protektioun vun europäeschen Entreprise virun de Sanktiounen, déi Washington nees agefouert hat. Domat soll séchergestallt ginn, dass d'Entreprisen och weiderhi Geschäfter mam Iran kënne maachen an Teheran sengersäits weider um Atomofkommes festhält.Aner Sujeten um EU-Ausseministerconseil zu Bréissel sinn d'Gespréicher vun den USA mat Nordkorea iwwert déi nuklear Ofrëschtung an d'Situatioun a Libyen. Donieft preparéieren d'Ministeren och e Sommet vun den EU-Staats- a Regierungscheffen mat den ëstleche Partnerlänner an der EU. Dës Renconter ass fir Oktober geplangt.