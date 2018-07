Am September iwwerhëlt de Christophe Hansen d'Plaz vun der Viviane Reding am EU-Parlament zu Bréissel an zu Stroossbuerg. Hie war bei den Europawalen 2014 de Véiertgewielten op der CSV-Lëscht an iwwerhëlt elo d'Komissioune vum internationalen Handel an de konstitutionellen Affären.





Neien Europadeputéierte Christophe Hansen E Portrait vum Annick Goerens



D'Summervakanz gëtt dem Politiker, deen och am Gemengerot vu Wanseler sëtzt, d'Zäit, fir sech adequat op seng nei Chargë virzebereeden. Dem 36 Joer alen zukünftegen Europadeputéierten dierft dat awer net schwéier falen, hien huet nämlech schonn eng Rei Erfarungen um europäesche Parquet. Hie war Assistent vun der Astrid Lulling, huet an der Representation permanente geschafft a schafft de Moment fir d'Chambre de Commerce am Beräich vun den europäeschen Dossieren.

An der Kommissioun vun de konstitutionellen Affäre wäert bis d'Europawalen am Mee 2019 net méi alt ze vill lafen, erkläert de Christophe Hansen, dofir géing sech d'Méiglechkeet bidden, fir an d'Ëmweltkommissioun ze wiesselen. Eng Matière, déi dem CSV-Politiker läit, well hie selwer e Master an Ëmweltwëssenschaften a Risk Management gemaach huet an och während der Lëtzebuerger Presidence den Ëmweltaarbechtsgrupp am Conseil presidéiert hat. An der Ëmweltkommissioun gi ganz divers Dossieren an Ugrëff geholl. Et geet vun der Santé iwwert d'Industrie bis hin zu der Agrarpolitik, wou elo d'Reform vun der gemeinsamer Agrarpolitik um Dësch läit. Een Dossier, wou och d'Ëmweltkommissioun hire Pefferkär wäert bäiginn, dovunner ass de Christophe Hansen iwwerzeegt. An do wéilt och hien Säint dozou bäidroen, datt d'Landwirtschaft an d'Ëmwelt am Equiliber kënne matenee schaffen an datt den Developpement rural genuch Sue wäert zur Verfügung gestallt kréien.



An der Kommissioun vum internationale Commerce géingen nach eng ganz Rei wichteg Dossieren um Dësch leien. Dorënner d'Fräihandelsaccorden tëscht der EU, Japan a Singapur, déi den Ament ganz gutt lafen. Ma do misst een oppassen, datt eis Produiten an eise Marchéen net iwwerschwemmt ginn, mengt de Christophe Hansen. Déi héich Ëmweltstandarden, déi fir déi landwirtschaftlech Produiten aus Europa gëllen, sollen dann och fir Importer aus Drëttlänner gëllen, fir esou eng deloyal Konkurrenz z'evitéieren. Alles Aspekter, déi genee vun der Kommissioun ënnert d'Lupp geholl ginn. Artikel per Artikel géif hei alles analyséiert ginn, och fir nei Debouchéë fir eis Ekonomie ze fannen.



D'Virgängerin vum Christophe Hansen, d'Viviane Reding hat rezent fir Opreegung gesuergt, wéinst dem Nieweverdéngscht, deen si als Europadeputéiert krut, well si an diverse Verwaltungsréit souz. Dat muss deklaréiert sinn an et gi kloer Reegelen, fënnt hire Successeur. De Christophe Hansen gëtt do e perséinlecht Beispill. Als President vum Syndicat d'initiative krit hien zwar keng Suen, mee hie misst dës Tâche awer uginn. Wéi och bei den aneren Europadeputéierte kéint een soubal hien säi Posten iwwerhëlt um Internetsite vum Parlament nokucke goen, wéi eng Mandater hien nach hätt. Ma als zukünftegen Europadeputéierten hätt hien net d'Ambitioun a Verwaltungsréit vun Entreprisen sëtzen ze goen, esou de Wanseler Gemengeconseiller. Hie géif den Accent méi op de Benevolat setzen, wéi bis ewell.



Wat säi Mandat als Gemengerotsmember zu Wanseler ugeet, wëll de Christophe Hansen dat elo mol à priori weiderfeieren, well just all 6 bis 8 Woche Gemengerot ass.