Di laangfristeg Liwwerung vun Äerdgas aus Russland an Europa steet am Mëttelpunkt vum Gespréich. Et soll och gekläert ginn, wéi eng Roll d'Ukrain als Transitland fir russesche Gas soll iwwerhuelen.



D'Thema dierft och di ëmstridde Gaspipeline Nord Stream 2 sinn. D'Pipeline soll iwwert eng Längt vun 1.230 Kilometer vu Russland duerch d'Ostsee an Däitschland féieren. Si soll gréisstendeels parallel zu der Gas-Pipeline Nord Stream 1 verlafen, déi 2011 a Betrib geholl gi war.



Eng ganz Partie osteuropäesch Länner fille sech duerch dës Direktverbindung duerch d'Ostsee iwwergaangen a warne virun engem ëmmer méi groussen Afloss vu Moskau op Europa. D'Ukrain fäert iwwerdeems, dass duerch dëse Projet hir Recetten duerch de Gas-Transit aus Russland kéinten abriechen.