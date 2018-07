© AFP

Mat den USA ass et den Ament jo schwiereg, also sollen déi wirtschaftlech Relatioune mat anere Länner wéi Japan méi enk ginn.



Zanter 2013 gouf verhandelt. Vum nächste Joer u ginn 99% vun allen Taxe gestrach, et wëll ee méi einfach matenee Geschäfter maachen, de Wuesstem undreiwen an nei Aarbechtsplaze schafen.

Japan mat sengen 127 Milliounen Awunner ass no den USA a China déi drëttgréisste Vollekswirtschaft vun der Welt an domat e ganz interessante Marché fir europäesch Entreprisen.

Japan huet zejoert Gidder am Wäert vu knapp 69 Milliarden Euro Direktioun Europa exportéiert, EU-Wuere vu ronn 60 Milliarden Euro goung a Richtung Japan.



Réaction de Viviane Reding à la signature de l’accord commercial entre l'UE et le Japon

« Au moment où Donald Trump se rapproche de Vladimir Putin, l’Union Européenne et le Japon, représentant un tiers de l’économie mondiale, signent l’accord commercial le plus ambitieux jamais négocié. Ce partenariat réduit les droits de douane en matière agricole (ex : vin, fromage, viande de porc et de bœuf), promeut des standards internationaux élevés en matière d’environnement et de travail (ex : engagements de la COP21, conventions de l’OIT), protège les droits des consommateurs et les intérêts des producteurs (ex : alignement réglementaire dans le secteur automobile et électronique, accès aux marchés publics des grandes villes japonaises). Cet engagement pour un commerce plus régulé, plus réciproque, plus juste et plus responsable est la meilleure réponse face à l’unilatéralisme des uns et au protectionnisme des autres. La coopération doit prévaloir sur la confrontation ! »

« En parallèle, l’Union Européenne et le Japon se sont mis d’accord sur la reconnaissance mutuelle de leur législation en matière de protection des données personnelles, faisant suite à des décisions équivalentes avec l’Argentine, le Canada et la Nouvelle Zélande. Pour la première fois, cette décision est réciproque, ce qui facilitera les flux de données personnelles à des fins commerciales et sécuritaires dans un sens comme dans l’autre. 640 millions de consommateurs sont concernés ! C’est une nouvelle preuve que le Règlement Général sur la Protection des Données est le standard international de référence et que cette question est mieux traitée hors des accords commerciaux, comme l’a toujours répété le Parlement européen. »