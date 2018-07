© RTL Archivbild

D'Fuerderung vum US-President Trump, fir d'Nato-Depense vun 2% vum PIB op 4% pro Memberland ze erhéijen, wier onrealistesch sot den Ausseminister Jean Asselborn e Mëttwoch an der aussepolitescher Kommissioun. D'EU-Länner géifen de Moment dru schaffen, esou no wéi méiglech un d'2-Prozent-Barrière erun ze kommen. Lëtzebuerg zum Beispill wéilt elo mol op 0,6% vum PIB eropschaffen.





Aussepolitesch Kommissioun / Reportage Ben Frin



De President Trump wier eng Persoun déi rational net ze erfaasse wier, esou nach de Jean Asselborn.Geschwat gouf an der aussepolitescher Kommissioun och iwwer den Inneminister-Sommet zu Innsbruck, d'Propos fir de Flüchtlingsstatus schonn an Ariichtungen an Afrika ze iwwerpréiwen, wier keng definitiv Léisung vum Problem.

Wann een ëmmer nëmmen iwwert d'Ausgrenze schwätzt an net iwwert d'Verdeele vu Leit ënnert dem Statut, géif dat nach jorelaang sou weidergoen, bis et d'EU iergendwann eng Kéier net méi gëtt.



Fir de Laurent Mosar CSV ass d'Léisung vun Innsbruck zwar gutt, ma och fir hie misst awer nach un der Relokalisatioun geschafft ginn. Et kann net un de Flüchtlingen sinn, déi viru Krich a Verfolgung fortlafen, sech erauszesichen, wou se gär higinn. Flüchtlinge missten an dat Land goen dat se ophëlt, och d'Konditiounen, fir de Flüchtlingsstatus ze kréien, missten EU-wäit harmoniséiert ginn, sou nach de Laurent Mosar.