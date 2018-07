© MAEE

Brexit-Gespréicher zu Bréissel/Reportage Dany Rasque



Déi zwou Säite verhandelen elo scho méi wéi e Joer iwwert en Austrëttsvertrag, ma do sinn awer nach ëmmer eng Rei wichteg Punkten net gekläert.Dat gouf e Freideg erëm eng Kéier däitlech, wéi de Chefnegociateur vun der europäescher Kommissioun, de Michel Barnier, déi 27 europäesch Ausseministeren iwwert de Stand vun de Verhandlungen informéiert huet.

Dobäi goung et also virop ëm d'Fro, wou d'Scheedung tëschent London an der EU drun ass. 80 Prozent vun de Froe si gekläert, seet de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn, et bleift awer déi schwiereg Fro, wéi een nom Austrëtt Grenzkontrollen tëschent dem EU-Member Irland an dem briteschen Nordirland evitéiere kann. Dat wieren déi 20 Prozent, déi Suerge bereeden an et wier ee sech praktesch alleguerten eens, dass et een europäesche Problem wier an et misst een eng Léisung fannen, déi Irland zegutt kéim an net nëmme Groussbritannien.



Eng physesch Grenz géif immens Problemer maachen, warnt de Jean Asselborn a schléisst net aus, datt et doduerch och zu Gewalt kéint kommen.



Ëmstridden ass och nach wéi d'Handelsbezéiungen an Zukunft sollen ausgesinn. London wëll eng Fräihandelszon fir Wueren a landwirtschaftlech Produiten, awer net fir Déngschtleeschtungen. Dat ass Cherry Picking an net akzeptabel fir d'EU, ënnersträicht de Lëtzebuerger Ausseminister.



An engem Wäissbuch huet London Propose fir déi zukünfteg Relatioune gemaach an do wieren awer och duerchaus positiv Punkten dran, zum Beispill wat d'Finanzplaz betrëfft.



Am Fall, wou ee keen Austrëttsvertrag géif ausgehandelt kréien, géif et nom 29. Mäerz dat anert Joer och keng Iwwergangsphas bis Enn 2020 ginn a Groussbritannien wier vun engem Dag op deen aneren en Drëttland, mat alle Konsequenzen déi dat hätt. An dofir wier och en Donneschdeg ee Bréif vun der Kommissioun erausgaangen, dass een an alle Länner misst Beméiunge maachen, dass sech eppes ännert.



De Jean Asselborn betount, datt op Säite vun der EU de Wëllen do ass, datt en Deal zustane kënnt, ma och dee beschten Accord, deen ee kéint aushandelen, wier nach ëmmer e Verloschtgeschäft fir Groussbritannien an och fir d'EU.



Offiziellt Schreiwes

Jean Asselborn au Conseil « Affaires générales (art. 50 TUE) » de l'UE à Bruxelles, le 20 juillet 2018

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn, a participé au Conseil « Affaires générales (art. 50 TUE) » de l'Union européenne, qui s'est tenu à Bruxelles le 20 juillet 2018.



Le négociateur en chef de la Commission, Michel Barnier, a informé le Conseil, réuni dans une configuration de l'UE à 27, des négociations sur le Brexit menées avec le Royaume-Uni.



Les ministres ont débattu de l'état d'avancement des négociations, en abordant notamment l'achèvement des travaux sur les questions relatives au retrait, les questions relatives à la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord et les discussions sur le cadre des relations futures avec le Royaume-Uni.



« A l'exception des questions liées à la frontière intra-irlandaise et à la gouvernance, les travaux ont bien progressé, à tel point qu'un accord pourrait sembler à portée de main » a constaté le ministre Asselborn, en soulignant l'« importance cruciale de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord dans l'équation ». « Sans accord sur cette question, il n'y aura pas d'accord général » a averti le ministre.



S'agissant des relations futures de l'UE avec le Royaume-Uni, les ministres ont rappelé que les négociations doivent aboutir à une conception d'ensemble partagée, qui sera exposée dans une déclaration politique accompagnant l'accord de retrait et mentionnée dans ledit accord. L'accord de retrait devrait faire l'objet d'un accord en temps utile pour être ratifié avant la date du retrait, fixée au 29 mars 2019.