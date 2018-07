© AFP

Et kéint net sinn, datt déi eng Säit d'Konditioune géing anhalen an déi aner net, sot den neie Brexit-Minister Dominic Raab a verweist op den Artikel 50 vum EU-Traité, deen den Austrëtt vun engem Member reegelt.



D'Premierministesch Theresa May war jo an den eegene Reie staark kritiséiert ginn, well si Zousoen u Bréissel gemaach hat wéinst oppene Rechnungen. Rieds ass hei vun enger Zomm déi tëscht 39 a 44 Milliarden Euro kéint leien.