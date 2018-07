© afp

Groussbritannien wier Däitschland enk verbonnen, sou de briteschen Ausseminister an enger Deklaratioun déi an der Nuecht op e Méindeg public gemaach gouf. Den Jeremy Hunt huet ënnert anerem op den Handel, d'Sécherheet an Europa an de Kampf géint den Terrorismus higewisen.



Béid Länner géifen enk zesummeschaffen, fir den internationale System, deen op Wäert baséierter, ze verdeedegen. Während de Gespréicher tëscht dem Jeremy Hunt an dem Heiko Maas geet et nieft der Zesummenaarbecht tëscht Däitschland a Groussbritannien och ëm de Brexit. An deem Kontext war et d'Fuerderung, dass déi europäesch Partner vill méi Flexibilitéit a Kreativitéit an de Verhandlunge misste weisen.