Dobäi gëtt d'Aarbecht fir d'Beamten um Terrain op verschidde Manéiere méi einfach gemaach, notamment wat den Austausch vun Informatiounen an d'Course-Poursuitten ugeet, déi iwwer d'Grenz ewech ginn.

Eigentlech ass de Benelux elo just nach een Territoire, wat d'Enquêten vun der Police ugeet, betount de Lëtzebuerger Verdeedegungs- a Police-Minister Etienne Schneider. D'Beamte kënnen also elo ouni Schwieregkeete Course-Poursuitten iwwer d'Grenzen ewech an Lëtzebuerg, der Belsch an Holland maachen an och ënnerteneen op déi eenzel Datebanken zougräifen.





Och d'Enquêteure brauche fir einfach Recherchen am Benelux-Ausland, net méi formell Demandë bei den Justizautoritéiten ze maachen, déi soss enorm vill Zäit kascht hunn, betount den Justizminister Felix Braz.

Donieft kënnen och d'Spezial-Unitéiten an Zukunft méi enk matenee schaffen an d'Formatioun vun den eenzele Police-Unitéite sollen openeen ofgestëmmt ginn, fir dass duerno och d'Zesummenaarbecht méi einfach gëtt.

Dëst wär een wichtegt Signal och un de Rescht vun der Europäescher Unioun, sou den Etienne Schneider. Zu all Ament kéinte sech nämlech aner Länner dësem Traité uschléissen.