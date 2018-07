Kann een groussen Handelskrich tëscht den USA an der EU nach evitéiert ginn? Dës Fro wäert sech eventuell um Mëttwoch den Owend kläre, wann den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker zu Washington mam Donald Trump iwwert den Handelssträit diskutéiert, deen an de leschte Wochen ëmmer weider eskaléiert ass.





Juncker zu Washington - Reportage vum Annick Goerens



D'EU ass e Feind; d'EU notzt eis aus; d'EU ass wahrscheinlech esou schlëmm wéi China, just méi kleng; d'EU gouf just gegrënnt fir d'USA auszenotzen an eist Spuerschwäin ze plëmmen AN de Juncker ass Zitat „e richtege Killer“, wann et ëm den Handel geet. All dës Aussoen huet den Dondald Trump déi lescht Méint iwwer Twitter geschriwwen oder während offizielle Riede gesot.

Dovunner léisst sech den EU-Kommissiounspresident awer net beandrocken. Deen ass en Dënschdeg wéi gewinnt locker an ouni Tam-Tam zu Washington ukomm.

"Wir sitzen hier nicht auf der Anklagebank", sou de Jean-Claude Juncker. Et wier een net de Feind vun Amerika. Et hätt een eng gemeinsam Vergaangenheet, déi een net vergiessen dierft. De Jean-Claude Juncker géif den Donald Trump scho relativ gutt kennen, a wéist wéi hie mat him misst ëmgoen. Et géif een op Aenhéicht matenee verhandelen.







Dat sot den Jean-Claude Juncker en Dënschdeg am ZDF-Interview an huet och kloer gemaach, dass d'Kommissioun keng gréisser Erwaardungen un dëst Treffen huet. Et géing elo drëm goen d'Gemidder ze calméieren. Konkret Mesuren hunn de Jean-Claude Juncker an d'EU-Handelskommissärin Cecilia Malmström also net mat op Washington geholl. Et kéint jo och sinn, dass den Här Trump eng Propos un d'EU hätt. Et géif een iwwert Taxe schwätzen, et misst een en Handelskrich evitéieren. Dem Jean-Claude Juncker no bräicht ee keng weider Erhéijung vun Taxen, ma et bräicht een eng Berouegung vun der Gesamtsituatioun.



Wat genee den Donald Trump wëll ass och net kloer. En Dënschdeg sot hien nach, Douanestaxe si super, si bréngen e Land beieneen. En Dënschdeg den Owend dunn huet hie proposéiert, dass d'USA an d'EU all hir Taxen, Handelsbarrièren an Subventioune sollen annuléieren. Dann hätt een et endlech mat engem fräie Maart an fairem Handel ze dinn. „Ech hoffen si maachen et, mir si prett, mä si wäerten et nach maachen“ sou twittert den amerikanesche President.