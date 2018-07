Arrêt OGM: Uerteel zu neie Gen-Techniken (25.07.2018) Nei Techniken erméiglechen d’Genmaterial sou präzis ze veränneren, dass een den Ënnerscheed zu konventionell geziichte Planzen net méi direkt erkennt.

De Gilles Despeux, Spriecher vum Europäesche Geriichtshaff



Nei Techniken erméiglechen elo, d’Genmaterial sou präzis ze veränneren, dass een den Ënnerscheed zu konventionell geziichte Planzen net méi op den éischte Bléck erkennt. Doraus huet sech d’Fro erginn, ob dës Planzen dann elo trotzdeem ënnert déi streng EU-Reegelen fir OGMe falen oder net. E Mëttwoch koum d’Äntwert vum Europäesche Geriichtshaff.Sougenannt Gen-Schéiere schneiden e Stéck aus dem DNA-Strang eraus a kënnen d’Genen domat ganz gezielt veränneren. Mat dëser Method hu Fuerscher ënnert anerem Geseems entwéckelt, dat resistent géint Planzegëft ass. Obschonns d’Resultat datselwecht ass wéi bei anere Methoden, déi Ziichter schonn zanter Jore benotzen, fir d’Charakteristike vu Geseems ze veränneren, huet d’Geriicht decidéiert, dass Planzen, déi duerch dës nei Method verännert goufen, weider ënnert d’Reegele fir OGMe falen.Ganz einfach well et sech och bei dësen Organismen ëm OGMen handele géif, ëm Organismen, déi op eng net natierlech Aart a Weis genetesch verännert goufen.

Ëmwelt- a Verbraucherschützer begréissen d’Decisioun vum Geriicht, well dëst eng ganz Rei Schutzmoossname fir de Konsument an d’Natur mat sech bréngt.Vill Bauere weise sech dogéint enttäuscht iwwert d’Decisioun. An hiren Ae féieren déi zousätzlech Oploen nëmmen zu méi Bürokratie a stinn dem Fortschrëtt am Wee.