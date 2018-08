© AFP

D'EU Kommissioun huet en Appell un all d'Memberlänner gemaach, déi néideg Mesuren an d'Wee ze leeden, fir méiglech Attacken aus dem Internet op d'Europawalen am Mee 2019 ze verhënneren. Alleguerten d'EU-Länner missten d'Menacen op déi demokratesch Prozesser an Institutiounen duerch Cyberattacken an Desinformatioune seriö huelen an national Präventiounspläng opstellen. Dat sot den EU-Sécherheetskommissär Julian King an engem Interview mat den Zeitungen vun der Funke Mediengruppe.



Et misst verhënnert ginn, dass staatlech an net-staatlech Acteuren eis demokratesch Systemer ënnergruewen an als Waff géint eis asetzen, sou de Kommissär. Sou Attacke géifen ëmmer méi dacks optrieden, wéi zum Beispill beim Referendum iwwert en EU-Accord mat der Ukrain oder awer wärend dem amerikanesche Walkampf. D'Menace duerch Manipulatioun vum Walverhalen wier vill méi subtil a schiedlech wéi Cyberattacken op de Walprozess, sou nach den Julian King.