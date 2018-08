De Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker am Interview (01.08.2018) Niewent dem Treffen tëscht dem US-President Trump an dem EU-Kommissiounspresident Juncker war och de Gesondheetszoustand vum Ex-Premier e Sujet.

Dem Jean-Claude Juncker geet et gutt. D'Sciatique, déi den EU-Kommissiounspresident wärend dem Nato-Sommet virun 2 Woche krut, wär an der Tëschenzäit nees ofgeklongen. Et géif him kierperlech, awer och geeschteg gutt goen.