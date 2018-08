D'UK wier an dem Fall kee privilegéierten Handelspartner méi vun der EU, mä en Drëttland. Vill Prozedure géifen doduerch méi schwiereg ginn, d'Zäit vun de kuerze Weeër wier dann eriwwer.



Fir den Hard-Brexit Zeenario géifen eng Rei Investmentfonggesellschaften e Standbeen an der EU brauchen, och d'Finanzplaz Lëtzebuerg hätten d'Gesellschaften um Radar. Potentiell Kandidate sollten hir entspriechend Demande awer elo schonn eraginn, freet d'Lëtzebuerger Finanzopsiicht CSSF. Am nächste Mäerz soll definitiv iwwer de Brexit decidéiert ginn, bis dohinner wier net méi vill Zäit.



Et wéilt een awer keng Bréifboîtegesellschafte méi, seet d'CSSF. Nëmmen nach souer mat wierklecher Substanz, wéi zum Beispill administrativer Aktivitéit hei am Land. Wéi vill Fongegesellschafte schonn Interesse ugemellt oder souguer schonn eng Demande eraginn hunn, si mer awer net gewuer ginn.