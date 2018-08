© AFP (Archiv)

Iwwert d'Ofschafe vun der Summerzäit gëtt scho laang diskutéiert. Eng europawäit Online-Ëmfro stéisst no Donnéeë vun der zoustänneger EU-Kommissioun dann och op groussen Intressi. Bis ewell goufen iwwert eng Millioun Äntwerte registréiert, heescht et vun engem Spriecher vun der Kommissioun. Eleng an den éischten dräi Deeg vun der Consultatioun wieren et iwwer 500.000 gewiescht.



D'Ëmfro war am Juli lancéiert ginn an dauert nach bis de 16. August. Bis dohinner kënnen EU-Bierger uginn, ob si an Zukunft gär ouni Zäitëmstellung liewe wëllen an ob se fir d'Wanter- oder Summerzäit sinn. Op Basis vun de Resultater souwéi aneren Etüden a Meenunge wëll d'EU-Kommissioun dann decidéieren, ob se eng Propose mécht fir d'Zäitëmstellung ofzeschafen. D'Europaparlament souwéi verschidde Memberlänner haten d'Kommissioun gefrot, déi aktuell Summerzäit-Reegelung ze préiwen an ze bewäerten, ob se geännert oder soll bäibehale ginn.



D'Zäitëmstellung gouf an der haiteger Form am Joer 1980 agefouert mam Zil, Energie ze spueren. Reegelungen op EU-Niveau fir d'Summerzäit ginn et zanter 1981. Zanter 1996 stellen d'Leit an all den EU-Länner d'Aueren um leschte Sonndeg am Mäerz eng Stonn no vir an um leschte Sonndeg am Oktober nees eng Stonn zeréck. An EU-Kreesser gëtt erwaart, dass d'Majoritéit vun de Leit, déi bei der Ëmfro matmaachen, géint d'Summerzäit ass.