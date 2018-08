Juncker am Interview (Deel 3) (03.08.2018) "Ech wier gär Premier bliwwen", seet de Jean-Claude Juncker am RTL Interview a betount gläichzäiteg, datt hien sech net an de nächste Walkampf amësche wéilt.

"Ech wier gär Premier vu Lëtzebuerg bliwwen", seet de Jean-Claude Juncker am RTL-Interview mam Jeannot Ries. Betount awer gläichzäiteg, datt hie sech an den nächste Walkampf net amësche wéilt. Weder ëffentlech nach parteiintern wéilt hien déi nächst Wale kommentéieren.

Dat wat déi lescht 5 Joer hei am Land geleescht gouf, géif zum groussen Deel op der Viraarbecht vun der viregter Regierung baséieren, mengt den EU-Kommissiounspresident a verweist do op den Tram oder och nach wéi hie seet “gesellschaftspolitesch Reformen”, do zum Beispill den Homomariage.

Op europäeschem Niveau bleiwen dem Jean-Claude Juncker elo nach e bësse méi wéi 12 Méint Zäit. Et kéint awer och doriwwer erausgoen.

De Jean-Claude Juncker am RTL-Interview



Iwwer d'Kris an Europa, Flüchtlingen an de Bilan no 4 Joer Bréissel

Iwwer d'Kris an Europa, Flüchtlingen an de Bilan no 4 Joer Bréissel

D'Flüchtlingskris wier och schonn een Deel vu sengem Walprogramm 2014 gewiescht, ier hien President vun der EU-Kommissioun ginn ass. De Jean-Claude Juncker ass der Meenung, datt Europa muss eng Plaz bleiwen, wou déi di Asyl verdéngen, och Asyl kréien. 750.000 Leit hätten an de leschten 2 Joer de Statut kritt.Den EU-Kommissiounspresident ass frou iwwer déi Sozialsail, déi di 28 Staaten ugeholl ginn. Dat soziaalt Europa bleift ënnerentwéckelt, well een a Saachen Aarbechtsrecht a Renten sou grouss Differenzen hätt.Fir de Brexit gëtt et kee ganz gutt Enn, dat géif et net ginn. All Léisung wier schlecht fir d'Englänner. "Ech sinn net Premier zu London, d'Englänner hätten och net gären, wann ech et wier.

Handelsaccord tëscht der EU an den USA

Handelsaccord tëscht der EU an den USA

Dem Jean-Claude Juncker geet et gutt. D'Sciatique, déi den EU-Kommissiounspresident wärend dem Nato-Sommet virun 2 Woche krut, wär an der Tëschenzäit nees ofgeklongen. Et géif him kierperlech, awer och geeschteg gutt goen.Obwuel de Jean-Claude Juncker am Virfeld vu senger Visitt an den USA vill ronderëm gereest ass, hätt hie sech ganz gutt op de Meeting mam Donald Trump virbereet gehat. Dass d'Gespréicher esou verlafe géifen, wéi se schlussendlech gelaf sinn, hätt hien awer trotzdeem net erwaart gehat, vun dohier wier hien och ganz zefridde mam Ausgang vun der Entrevue.Europa importéiert méi Sojabounen a Flësseggas, d'USA loossen dofir d'Taxen op europäeschen Autoe falen, esou d'Konklusioun vum Gespréich graff resuméiert.Am Groussen a Ganze sinn Handelsaccorden awer mat alleguerten de Länner wichteg, esou de Kommissiounspresident, an d'Resultat géif och weisen, dass den Interessi, mat Europa Verträg ze maachen, absolut do wier an och klamme géif. Dat géifen och den Handelsaccord mat Kanada an awer och dee mat Japan, dee virun 2 Wochen ënnerzeechent gouf, weisen.