De fréiere Chef-Strateg vum Donald Trump a Grënner vum rietsextremen Online-Media "Breitbart" ass drop an drun, sech an déi europäesch Politik anzemëschen.

Bannon-Bekéierung an Europa? (05.08.2018) De Steve Bannon, Ex-Berode vum US-President Trump, wëll an Europa eng nei Beweegung grënne, déi europäesch Rietspopulisten ënnerstëtze soll.

Un der EU-Spëtzt weist ee sech den Ament nach wéineg beandrockt. Am EU-Parlament verdeele sech d'Rietspopulisten bis ewell op 3 Fraktiounen mat 151 Memberen. Bis zum Enn vun der Legislaturperiod kéint déi Riets praktesch näischt erreechen. Et misst een awer bedenken, dass nom Succès vun der AfD an Däitschland oder der Lega an Italien sech nach eppes do kann. Och den EU-Austrëtt vu Groussbritannien zwéngt EU-Skeptiker an EU-Géigner sech nei ze sortéieren.