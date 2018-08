© afp

D'Kommissioun géif d'Entwécklung mat grousser Suerg suivéieren, sou d'EU-Justizkommissärin Vera Jourova an engem Interview mat der Zeitung "Die Welt". Si sot, dass dowéinst schonn am Hierscht nei Direktive sollen agefouert ginn. Eng ëmmer méi grouss Zuel vun EU-Staaten hätt am Laf vun de leschte Joren ëmmer méi Leit aus Drëttstaaten d'Nationalitéit vum Land ginn, wann dës do virdrun héich Zomme Suen an dat respektiivt Land investéiert hunn, sou déi zoustänneg Kommissärin.