Fir der Aarmut an Afrika entgéint ze wierken, sollt d'Europäesch Unioun hir Marchéen fir all d'Gidder aus Afrika opmaachen.

© AFP

Dat fuerdert den däitsche Kooperatiounsminister Gerd Müller. Besonnesch Agrarproduite sollten ouni Douanestaxen importéiert ginn. Op dem Wee kéinten an Afrika fir Millioune vu jonke Leit, déi am Chômage sinn, Aarbechtsplaze geschaaft ginn. Dat sot den CSU-Politiker an engem Interview mat der Zeitung "Die Welt".



Sou eng Mesure kéint och d'Migratioun Direktioun Europa bremsen. Hie wier sech sécher, sou de Gerd Müller, dass déi afrikanesch Jugend net wëlles hätt ze flüchten, mä an hirer Heemescht bleift, wann et Aarbecht an Zukunftsperspektive ginn.