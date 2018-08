D'EU-Kommissioun wëll an Zukunft vill méi streng géint terroristesch Contenuen am Internet virgoen.

Sou solle Konzerner wéi Facebook oder Twitter gesetzlech dozou verflicht ginn, terroristesch Contenuen séier ze identifizéieren an ze läschen. Dat sot den EU-Sécherheetskommissär Julian King an engem Interview mat der Zeitung "Die Welt". Eng Gesetzespropositioun ass scho fir Mëtt September geplangt.



Bis elo hat d'EU-Kommissioun an deem Punkt op fräiwëlleg Mesure vun den betraffenen Entreprise gesat. Well et op deem Wee awer keng Fortschrëtter ginn hätt, missten Demarchen elo verschäerft ginn, sou nach den zoustännege Kommissär.