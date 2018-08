© AFP

Wéi et heescht, hätte Palestinenser Rakéiten Direktioun Israel geschoss. D'Arméi huet mat Loftattacke reagéiert.



De palestinenseschen Autoritéiten no sollen eng schwanger Fra an hier 18 Méint al Duechter ëm d'Liewe komm sinn. De Papp gouf blesséiert. Déi 23 Joer al Fra wier am néngte Mount schwanger gewiescht, heescht et vum Gesondheetsministère am Gaza. Do virdru war e Member vun der Hamas duerch eng Loftattack op säin Auto gestuerwen. Aacht weider Palestinenser goufe blesséiert.



No Donnéeë vun der israelescher Arméi goufen e Mëttwoch ronn 70 Rakéiten aus der Gazasträif Direktioun Israel ofgeschloss. Dräi Israelie goufen dobäi liicht verwonnt. Eelef Rakéiten hätte kënnen ofgefaange ginn. Déi meescht sinn op onbewunnten Terrainen gelant. Déi israelesch Arméi huet doropshin, eegenen Aussoen no, 12 Ziler an der Gazasträif ugegraff.



Den Noost-Emissär vun de Vereenten Natiounen huet virdru gewarnt, dass sech d'Situatioun weider zouspëtzt an huet en Appell un déi verschidde Säite gemaach sech zeréckzehalen. Zanter Enn Mäerz solle bei Protester a Konfrontatiounen no palestinenseschen Informatiounen iwwer 160 Palestinenser vun israeleschen Zaldoten ëmbruecht gi sinn.