Op ville Plazen ass de Norde vun England, do wou eng grouss Majoritéit vun den Awunner fir de Brexit gestëmmt huet, an engem desolaten Zoustand.

© RTL Télé

De Norde vun England huet seng bescht Jore laang hannert sech. Et waart een op de 29. Mäerz d’nächst Joer, wou Groussbritannien da soll aus der EU austrieden an et hofft een drop, dass déi wirtschaftlech Situatioun sech dann och verbessert, sou wéi een dat deemools 2016 verklickert krut.

Et war Bingo fir d’EU-Skeptiker am Norde vun England virun zwee Joer wéi Groussbritannien mat 51,9% gewielt huet aus der EU auszetrieden. Zanterhier béisst d’Premierministesch Theresa May konstant u Popularitéit an, well se versicht e Konsens ze fanne mat Bréissel, amplaz de Wee wëllen ze goe vum haarde Brexit.



Vill Aarbecht gëtt et net méi am engleschen Norden. Déi méi bëlleg Kuel kënnt scho laang aus Russland a Kolumbien, doru wäert och de Brexit näischt änneren. D’Land ass gespléckt.



