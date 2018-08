© AFP

A Groussbritannien gëtt kloer, datt ëmmer méi Wahlbezierker sech wënschen, an der EU ze bleiwen. Wéi déi britesch Zeitung "The Observer" schreift, wëllen 112 Wahlbezierker, déi fir den Austrëtt gestëmmt hunn, elo awer an der Europäescher Unioun bleiwen.



Antëscht wieren 53 Prozent vun all de stëmmberechtegte Wieler géint e Brexit. Den Delai fir eng Eenegung tëscht der EU an Groussbritannien iwwert en Austrëtt leeft am Mäerz 2019 aus.