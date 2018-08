Am Kader vun enger Reform vun der Telekommunikatioun wëll d'Europaparlament d'Präisser vun den internationalen Uriff upassen.Nodeems elo och de Roaming ofgeschaaft ginn ass, wier eng Upassung vun de Präisser vun internationalen Uriff den nächste Schrëtt.Bei dësem Debat ginn et awer zwou Säiten: op der enger Säit ass d'Associatioun vun de Konsumenten, déi eng Limitt vun de Käschte bei internationalen Uriff verlaangen, an op der anerer Säit sinn et d'Bedreiwer, déi fäerten, dass et zu engem Verloscht beim Profit kéint kommen.Um Twitter-Account vum Europaparlament heescht et, dass een "an déi nächst Etappe" géing goen: méi gënschteg international Uriff zum Virdeel vun der EU.Et ass awer nach näischt konkret. De Conseil européen an d'Europakommissioun mussen nach doriwwer consultéieren.