Souwäit, sou gutt. Ma de Wirtschafts- a Währungskommissär kuckt ganz kritesch op déi lescht 8 Joer zréck. De Pierre Moscovici schwätzt carrement vun engem "demokratesche Skandal".

De Weekend iwwer huet de franséische Politiker schaarf Kritik ausgedréckt, un der Roll, déi d'europäesch Institutioun an der Griichenland-Kris gespillt huet. Uganks hätten d'Kapassitéiten an de politesche Wëlle gefeelt, fir d'Situatioun ze meeschteren.



Duerno wieren d'Decisiounen dacks "suboptimal" gewiescht. Egal wéi, wieren 8 Joer Kris vill ze laang. D'Verantwortung derfir droen, dem Pierre Moscovici no, souwuel griichesch wéi och europäesch Politiker.



De Wirtschafts- a Währungskommissär ass dowéinst iwwerzeegt dovunner, datt d'Decisiounsprozesser an der EU musse reforméiert ginn. Den Eurogrupp wier e Gremium, dee kenger wierklecher demokratescher Kontroll ënnerleie géif. Hie selwer géif sech net wuel derbäi spieren, wann hannert zouenen Dieren iwwert d'Schicksal vu Millioune Griichen decidéiert gëtt.



Duerfir nennt hien déi ganz Situatioun och en "demokratesche Skandal". D'Finanzministeren hätten zwar keng schlecht Intentioune gehat. Si hätten hir Decisiounen awer dacks op Basis vu schlechten Informatiounen an engem onpräzise Mandat vun hire Parlamenter geholl. Dorausser misst ee kloer eng Léier zéien. Den Eurogrupp muss, dem franséische Politiker no, méi demokratesch, méi transparent a besser iwwerwaacht ginn.



Zanter 2010 war Griichenland vun der finanzieller Ënnerstëtzung vun den internationale Creancieren ofhängeg an huet batter Reformen, Sozialkierzungen a Steierhaussen, als Konterpartie missen ëmsetzen, fir sech nees erkrabbelt ze kréien. Alles an allem huet den Euro-Rettungsschierm ESM 289 Milliarden Euro op Athen gepompelt.



Méi wéi 8 Joer an 3 Rettungspäk méi spéit ass d'Gefor vun enger Staatsfaillite elo vum Dësch.



De Staatsbudget huet zejoert en Iwwerschoss vun 0,8% notéiert. 2009 war et nach en Defizit vu 15,4%. Ville Griichen ass haut awer net fir ze feieren och wann de Premier Alexis Tsipras vun engem "historeschen Dag" schwätzt.



Si kënne sech weider net vill leeschten. Wirtschaftswuesstem gëtt et fir si nëmmen um Pabeier.