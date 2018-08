© ATTA KENARE / AFP

Däitschland, Frankräich a Groussbritannien géinge politesch Positioune bezéien, amplaz praktesch Schrëtt ze ënnerhuelen, heescht et aus dem Ausseministère vun Teheran.



Wann d'Ofkommes fir d'Europäer wichteg wier, da sollten se sech dëst och eppes kaschte loossen. Europa krit elo nach e puer Méint Zäit, heescht et weider.



Nom Erausklamme vun den USA wëll den Iran am November eng Decisioun huelen, ewéi et et mam Accord weider geet.