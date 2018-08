© RUSSELL CHEYNE / POOL / AFP

Et solle wéi gesot eng 70 Recommandatioune formuléiert ginn, dat fir Firmen, Bierger an ëffentlech Institutiounen.



En Donneschdeg soll och de Brexit-Minister Dominic Raab am Parlament schwätzen. Hie geet weiderhin dovunner aus, datt et en Ofkomme wäert ginn.



Ee Knackpunkt bei de Verhandlungen ass jo nach ëmmer d'Reegelung op der Grenz tëscht Irland an Nordirland.



Groussbritannien soll de 29. Mäerz 2019 jo vun der EU gescheet ginn.