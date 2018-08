© AFP

D'EU-Kommissioun wëll d'Klimaziler vun der EU nach méi héich usetzen, dat sot elo den zoustännege Kommissär Miguel Cañete. D'Zil, d'Zäregas-Emissiounen bis 2030 ëm 45 % par Rapport zu 1990 ze drécken, wier realistesch, wann all d'EU-Mesurë fir d'Energiespueren an den Ausbau vun den erneierbaren Energien realiséiert géife ginn.



Deemnächst géif hien d'Memberstaaten dozou befroen, esou de Cañete. Am Oktober da wëll hien eng offiziell Decisioun vun den EU-Staaten um Dësch leien hunn. Hei géif et sech ëm e wichtegt Signal un déi aner international Partner handelen, fir méi géint d'Äerderwiermung virzegoen.