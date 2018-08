Wéi virun 6 Joer d'Produktioun vun der klassescher Bir fir an d'Luuchte verbuede gouf, war d'Opreegung ganz grouss. Mëttlerweil hu sech d'Leit dru gewinnt an elo steet den nächste Verbuet virun der Dir.D'Halogen-Bir wäert vum 1.September u bannent der EU verschwannen, well se besonnesch vill Energie verbrauchen. Concernéiert sinn déi meeschte Biren- an Käerzeförmeg Biren vun der Klasse D. Exceptioune wäerten awer ginn an d'Commercen dierfen natierlech och de Rescht vun hirem Stock verkafen.An enger éischter Phas dierften also just d'Produzenten déi nei Direktiv ze spiere kréien. Bis dass d'Stocken all opgebraucht sinn, dierft nach e bëssen Zäit vergoen. Déi "al" Bire solle vun de Konsumenten an Zukunft duerch LED-Biren ersat ginn.