Sollt et net zu enger Ëmverdeelung vu Migranten an der EU këmmeren, wéilt Italien seng Konsequenzen dorausser zéien.

© AFP (Archiv)

An der politescher Kris ëm d’Migranten, kënnege sech Problemer tëscht Italien an der EU un. D’italienesch Regierung huet an der Nuecht op e Samschdeg confirméiert, datt si Wëlles huet, hir Contributioun fir den europäesche Budget ze kierzen, sollt et net zu enger Ëmverdeelung vun de Migrante kommen.



Obwuel d’Zuel vun neien Arrivéeën an Italien ëm 80% gefall ass, par Rapport zu leschtem Joer, fuerdert Italien déi aner EU-Memberstaaten op, méi Migrante bei sech opzehuelen. Zanter 2014 wieren eng 700.000 Mënschen op den italienesche Küste gelant.