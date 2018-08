Méi ewéi 100 europäesch Journalisten ënnerstëtzen den Opruff vum AFP-Reporter Sammy Ketz iwwert d'Reform vun den Droits d'auteur am Internet.

Zu den am Ganzen 103 Ënnerschrëften gehéieren ënnert anerem déi, vun de renomméierten Journalisten Wolfgang Bauer vun der ZEIT, Christoph Reuter vum SPIEGEL, oder nach Florence Aubenas vum NOUVEL OBSERVATEUR.Uleies vun de Journalisten ass déi progressiv Gefor, där si permanent ausgesat sinn. Reporter wären Ziler ginn. Virun allem a Krichsgebidder wär d'Informatioun nëmmen nach ënnert strenge Sécherheetsmesure méiglech. Dat géif d'Medienhaiser enorm deier ginn, esou d'Argument vum Ketz. Si géifen et awer maachen, fir e villsäitegen Nooriichten-Produit unzebidden. Profitéiere géifen um Enn awer just déi grouss Internetplattformen, bedauert de Sammy Ketz.