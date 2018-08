Dat géing um Freideg nach decidéiert ginn, sot de Jean-Claude Juncker. D'Summerzäit gëtt zeréckbehalen.



Dëst ass d'Suite vun der Ëmfro, déi d'Kommissioun lancéiert hat a bei där eraus koum, datt eng Majoritéit dogéint ass, datt mer zweemol d'Joer un den Zäre dréinen.



En Datum gouf net genannt.





Extrait Jean-Claude Juncker (1)



Extrait Jean-Claude Juncker (2)





Grouss Ëmfro - 80% vu befrote Leit fir d'Ofschafe vun der Zäitëmstellung



D'Zuel schwätzt eng kloer Sprooch. Méi wéi 80% vun den Europäer hu sech an der rezenter Ëmfro vun der EU-Kommissioun, fir d'Ofschafe vun der Zäitëmstellung ausgeschwat.





EU-Zäitëmstellung / Reportage Claude Zeimetz



D'Kommissioun hat Uganks Juli en Online-Sondage iwwert d'Summerzäit bei de Bierger, Intressevertrieder an Entreprisen lancéiert, nodeems d'Europaparlament d'Kommissioun am Februar opgefuerdert hat, Sënn an Onsënn vun der Zäitëmstellung ze préiwen.4,6 Millioune Leit, dovunner 3 Milliounen Däitscher, hu bis Mëtt August bei der Consultatioun matgemaach. Si sollten uklicken, ob d'Zäitëmstellung bäibehalen oder ofgeschaaft soll ginn an ob d'Leit léiwer déi artificiell Summerzäit oder d'Wanterzäit hale wéilten. Dat Ganzt sollt duerno eenheetlech an alle Memberstaate gereegelt ginn.Hei am Land hat sech virop de Landwirtschaft- a Konsumenteschutzminister Fernand Etgen zejoert kloer fir en Enn vun der Summerzäit ausgeschwat. Zanter 2002 gi Summer- a Wanterzäit EU-wäit eenheetlech gereegelt. D'Auere ginn dobäi ëmmer de leschte Sonndeg am Mäerz no vir an de leschte Sonndeg am Oktober eng Stonn zréck gestallt. D'Summerzäit war bekanntlech no der Pëtrolskris an de 1970er agefouert ginn, fir Stroum ze spueren. Dat Argument ass awer antëscht awer zimlech ëmstridden.