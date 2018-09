Et wäert virun allem ëm déi bilateral Relatiounen tëscht dem Grand-Duché a Spuenien goen, ma och grouss Sujeten an der europäescher an internationaler Politik wäerte bei dëser Visite ugeschwat ginn. Donieft huet de Jean Asselborn och eng Entrevue mam Inneminister Fernando Grande-Marlaska, fir iwwert déi rezent Entwécklungen an der europäescher Migratiounspolitik ze schwätzen.