"Mäin Europa, wat soss": Forum vum EU-Jugendparlament (03.09.2018) Während sech jonk Leit op der Schueberfouer ameséieren, befaasse sech anerer mat méi eeschte politesche Spiller.

"En Haaptuleies vun der Jugend ass, e méi soziaalt Europa ze hunn, wat mat enger Visioun no vir geet. Hei um internationale Forum vum EYP (European Youth Parliament) spiert ee jiddefalls ganz gutt, datt d'Jugend mat Europa wëll virugoen“ esou den Olivier CANO, Co-Organisateur vum Treffen. An och seng Kollegin Leonore Zutter seet: "Mi hu grouss Hoffnungen, trotz dem Brexit. Et ass eng politesch Kris, mee do muss een zesummestoen a kucken, fir datt et gemeinsam weidergeet".

Beim Treffen ass et esou, datt déi jonk Participanten an de leschten Deeg Argumenter a Géigenargumenter ausgeschafft hunn zu komplexen Themen wéi d'Zukunft vun der Landwirtschaft oder d'Folgen vun der Digitaliséierung fir d'Aarbechter. Esou Debatten wieren eng gutt Schoul, soen d'Organisateuren, well ee léiere géif, Kooperatioune mat anere Leit anzegoen. „Et léiert ee mat Leit, egal vu wou si kommen, zesummen op en Zil hinzeschaffen“, erkläert den Olivier Cano.

Mee wie sinn dann déi Jonk, déi hei matmaachen? Sëtzen do just Politiker vu muer? Den Olivier Cano laacht: "Also, hei sinn zukünfteg Schoulmeeschteren, Manager, Elteren, engagéiert Bierger virun allem. Eis geet et net nëmmen ëm d'Politik. Mir wëllen eng Plattform bidden, fir déi perséinlech Entwécklung vun den Participanten."



D'Debatte vum europäesche Jugendparlament ginn den Dënschdeg virun. An da gehéiert natierlech en Tour op der Fouer zum Programm. Well mat 20 Joer soll een dach net alles ze vill eescht huelen.