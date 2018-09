Et kann een net soen, dass et déi läscht Rentrée fir déi britesch Schüler a Proffen an der Europaschoul hei zu Lëtzebuerg ass.

Et ass net déi lescht Rentrée fir déi britesch Schüler a Proffen. Dat seet ganz kloer den Direkter vun der Europaschoul Kierchbierg, Martin Wedel. Manner kloer ass allerdéngs, wéi et fir d'Kanner an d'Enseignante kann a wäert weidergoen, wann de Brexit am Mäerz nächst Joer a Kraaft triede soll. Den Direkter betount virun allem och, dass net de Brexit eleng ausschlaggebend ass.

De Statut vun den Europaschoulen ass iwwert eng Konventioun, déi vu méi Staaten ënnerschriwwe gouf, reglementéiert. An de Moment ass Groussbritannien nach un dëser Konventioun bedeelegt, erkläert den Direkter: "Fir de Moment wéisst een nach net, vu wéi engem Zäitpunkt un, Groussbritannien net méi un des Konventioun wäert liéiert sinn. Et kéint schonn 2019 de Fall sinn, mä et kéint awer och nach méi laang daueren."



De Moment ass also nach näischt offiziell . Mee wa Groussbritannien aus der Konventioun géing erausklammen, hätt dat wuel en Impakt op d'Europaschoulen. Engersäits géing de Chiffer vun den Enseignanten, déi Groussbritannien detachéiert, zréck goen. Aktuell wieren nëmmen nach 60 Detachéierter an all den Europaschoulen, um Kierchbierg nëmmen nach 6 aus Groussbritannien. Fir déi ass awer kloer, dass si op d'mannst bis August 2019 weider kënne schaffen. Den zweeten Impakt ass virun allem e finanziellen. Wa Groussbritannien bis eng Kéier aus der Europäescher Unioun ausgetrueden ass, wäert si de Budget vun hir och net méi mat finanzéieren.



Ronn 200 Kanner a Schüler aus Groussbritannien ginn op de Kierchbierg an d'Europaschoul. Den Direkter geet allerdéngs net dovun aus, dass sech fir déi Concernéiert vun haut op muer alles ännere wäert.

Villes wier jo an deene Fäll och ofhängeg vun de Kontrakter, déi d'Eltere vun dëse Kanner hunn. Nach ass net gewosst op wa Groussbritannien am Mäerz aus der EU austrëtt, an engems och d'Konventioun op en Enn geet. Et géing een also ongedëlleg op méi konkret Informatiounen waarden, sou nach de Martin Wedel.