© AFP

Tëscht de Memberlänner gëtt et awer kee wierkleche Konsens. Frankräich insistéiert zum Beispill, Lëtzebuerg zéckt éischter nach, ass awer ënner bestëmmte Konditioune bereet, mat op de Wee vun enger Iwwergangs-Tax ze goen.





Bréissel plangt Gafa-Tax / Reportage Dany Rasqué



Gafa steet fir Google, Apple, Facebook an Amazon. D'EU-Kommissioun plangt eng Steier vun 3 Prozent fir Firme mat engem weltwäite Joresëmsaz vu Minimum 750 Milliounen Euro, souwéi mat engem Chiffre d'affaire vu 50 Milliounen Euro an Europa.



Besonnesch am Hexagone gëtt op dës Steier gepocht. Paräis wëll, datt dës 2019 an d'Realitéit ëmgesat ass. De franséische Staatschef Emmanuel Macron huet sech en Donneschdeg beim Biergerforum an der Philharmonie um Kierchbierg nach eng Kéier dozou geäussert. Fir hie kéint et net sinn, datt e puer Firme keng Steiere musse bezuelen an doduerch bevirdeelegt ginn.



Mir wëllen onbedéngt eng Léisung, déi iwwer d'Grenze vun Europa eraus geet, seet de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel, den europäesche Kontinent misst kompetitiv bleiwen.



Wann d'Finanzministeren dëse Weekend eppes Konkretes proposéieren, da kéint Lëtzebuerg säin Accord ginn, soulaang bestëmmte Konditiounen erfëllt sinn.



Wat de Premier jiddefalls net op sech sëtze wëll loossen, si Reprochen, datt Lëtzebuerg bei der Steiergerechtegkeet géing bremsen.



Eng eventuell Gafa-Steier dierft ee vun den Haaptsujeten an der Ecofin-Reunioun dëse Weekend zu Wien sinn. Gespaant dierft ee sinn, wat fir eng Positioun vu Berlin kënnt. An der däitscher Press liest een dëser Deeg, datt de Finanzminister Olaf Scholz kéint zeréck rudderen. Och aner Länner si retizent, ewéi Irland oder Malta.



Fir fir d'Gafa-Tax d'Unanimitéit an der EU ze kréien, dierft jiddefalls schwiereg ginn.