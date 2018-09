© AFP

Op Initiative vun der franséischer Kulturministesch Françoise Nyssen hu méi wéi 200 Perséinlechkeeten aus Politik, Konscht a Medien, dorënner de Jean-Jacques Goldman, de Stromae oder den Jack Lang, en Appell un d'Europaparlament fir d'Reform vun den Droits d'auteur geriicht.



Dës Rechter an domadder eise ganze Modell wieren duerch déi grouss Internetkonzerner Google, Apple, Facebook an Amazon a Gefor, heescht et am Schreiwes, wat am "Journal du Dimanche" publizéiert gouf. En Dënschdeg gëtt am Europaparlament iwwert d'Reform vun den Droits d'auteur debattéiert. D'Zil vun der geplangter Direktive ass et, déi aktuell Gesetzgebung un den Internet-Zäitalter unzepassen.



Am Juli hat nach eng Majoritéit vun den Europadeputéierten d'Pläng virleefeg gestoppt. Verschidde Parlamentarier hunn deen Ament kritiséiert, et hätt aussergewéinlechen Drock vun der Internetlobby ginn.