De Guy Verhofstadt ass aktuell Chef vun de Liberalen an de Zentristen am Europaparlament.



An engem Interview mat Ouest-France sot de belsche Politiker, dass et d'nächst Joer wäert e Kampf ginn tëscht den nationalistesche Populisten op där enger Säit an enger pro-europäescher Alternative op där aner Säit. Hie géif mam Emmanuel Macron op enger Linn leien. Et wier ee prett mam franséische President des Alternativ ze schaffen. An den Detail ass de Guy Verhofstadt net gaangen. Et géif sech bei dem geplangte Mouvement jiddwerfalls ëm eppes ganz Neies handelen, eng pro-europäesch Alternative zu den Nationalisten.