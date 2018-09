Dat melle verschidde Medien.



Eng Gesetzespropositioun, déi Mëtt des Woch am EU Parlament zu Stroossbuerg vun der Europäescher Kommissioun presentéiert gëtt, gesäit vir, dass Truppen déi d'Grenze protegéieren am Laf vun den nächsten zwee Joer vun aktuell 1.500 op 10.000 sollen erhéicht ginn.



D'Zeitung "Die Welt" schreift, dass duerch des massiv Opstockung d'Memberlänner un de Baussegrenzen an Drëttstaaten méi staark sollen ënnerstëtzt an d'Zuel vun den Expulsiounen däitlech an d'Luucht gesat ginn.