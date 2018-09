Ee Joer éier säi Mandat ofleeft, wëll de Kommissiounschef zu Stroossbuerg eng Rei vu Propose maachen, fir d'EU ze reforméieren. Dozou gehéieren ënnert anerem den Ausbau vun der europäescher Agence fir d'Protektioun vun de Grenzen, eng méi effikass Lutte géint den Terrorismus souwéi d'Ofschafe vum Wiessel tëscht der Summer- an der Wanterzäit.



Déi eenzel Propose sollen nach virun den Europawalen, déi am Mee d'nächst Joer sinn, positiv Resultater fir d'Bierger bréngen, heescht et vun der Kommissioun.



De fréiere Lëtzebuerger Premier steet zanter Enn 2014 un der Spëtzt vun der EU-Kommissioun. Seng Mandatszäit leeft am Oktober d'nächst Joer of. De Jean-Claude Juncker hat schonn am Virfeld annoncéiert, dass hie kee weidert Mandat ustrieft.



E Réckbléck op 4 Joer Kommissiounspresident Juncker



Wat ass vun deene knapp 4 Joer vum Jean-Claude Juncker als EU-Chef zréckzebehalen? Wourop huet den CSV-Politiker a senge Rieden zanter 2014 den Akzent geluecht? Den Eric Ewald kuckt kuerz op dës Zäit zréck:

Juncker EU-Ried / Reportage Eric Ewald



„Ech mengen, dass dës Kommissioun d'Kommissioun vun der leschter Chance ass. Entweder et geléngt eis, d'europäesch Bierger méi no un Europa erunzebréngen, oder mir scheiteren!“: Mat deene Wierder hat dem Jean-Claude Juncker seng 1. Ried zur Lag vun der Unioun am Oktober 2014 opgehalen. Deemools hat den EVP-Vertrieder ënner anerem d'Iddi vun deem no him benannte Plang lancéiert, dem sougenannte Juncker-Plang. An hien huet och betount, datt hien dëse Plang wéinst duerchféieren a sech net dovunner wéilt ofbrénge loossen.

Dësen Investitiounsplang huet offizielle Statistiken no zum Plus beim Wuesstem an der EU bäigedroen, soudass dee Plang d'Reprise vun der Konjunktur op d'mannst ënnerstëtzt huet. Dogéint huet d'Europäesch Unioun an der Flüchtlingspolitik keng Fortschrëtter gemaach, an et gouf Réckschrëtter a Saache Rechtsstaatlechkeet, zum Beispill a Polen an an Ungarn. Dorop goung de Kommissiounspresident zejoert a senger Ried an. D'Rechtsstaatlechkeet an der Unioun ass eng Flicht. Och wann d'EU kee Staat wier, misst si awer e Rechtsstaat sinn.

Kuerz nom Jean-Claude Juncker senger Ried e Mëttwoch de Moie gëtt sech iwwregens am Europaparlament mat enger eventueller Strofprozedur géint Ungarn befaasst, déi d'Rëss tëscht Westen an Oste vun der EU weider verdéiwe kéint. Net ze schwätze vun de Brexit-Verhandlungen oder deenen iwwert de Finanzkader vun der Unioun.

Den Ex-Premier selwer schéngt gesondheetlech ugeschloen ze sinn. Wéi hien am Juli um NATO-Sommet zu Bréissel getierkelt ass, hu sech vill Leit eescht Suergen ëm hie gemaach. Kuerz dono ass de Jean-Claude Juncker op Washington gefuer an huet mat engem Handelsaccord mam US-President Donald Trump iwwerrascht. A senger Presidence hu sech deemno Luucht a Schiet ofgewiesselt.