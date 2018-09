Dem Plenum läit eng Resolutioun vir, an där de Conseil vun den EU-Staaten eng Prozedur géint Ungarn fuerdert. Am Text ginn eng sëlleche Verstéiss vun der rietskonservativer ungarescher Regierung géint rechtsstaatlech Prinzipien vun der EU opgelëscht. Sou zum Beispill Attacken op d'Onofhängegkeet vun der Justiz, Restriktioune vun der Meenungs- a Pressefräiheet oder Verstéiss géint d'Rechter vu Migranten a Minoritéiten.E Mëttwoch soll iwwert d'Resolutioun ofgestëmmt ginn. Ob et zu enger Prozedur kënnt, decidéieren d'Memberlänner. Eng Véier-Fënneftel-Majoritéit ass néideg.

Gemeinsam Fraktioun

Den éisträichesche Vizekanzler Heinz-Christian Strache vun der rietspopulistescher FPÖ huet dem ungaresche Premier d'Kreatioun vun enger gemeinsamer Fraktioun am Europaparlament proposéiert. Hien hätt den Orban an dem seng Fidesz-Partei invitéiert, fir an Zukunft an engem gemeinsamen EU-Block zesummenzeschaffen, sou de Strache op Facebook.

De Chef vun der FPÖ an aner Member vu senger Partei haten an der Vergaangenheet ëmmer nees dem ungaresche Premier seng hefteg Anti-Immigratiouns-Rhetorik ënnerstëtzt. Am EU-Parlament ass d'FPÖ den Ament Member vun der rietspopulistescher Fraktioun "Europa vun den Natiounen a vun der Fräiheet", während dem Viktor Orban seng Fidesz Deel vun der EVP-Fraktioun ass.

Den éisträichesche Bundeskanzler Sebastian Kurz vun der rietskonservativer Vollekspartei, deen zesumme mat der FPÖ an enger Koalitioun regéiert, ass iwwerdeems op Distanz zum ungaresche Premier gaangen. D'Deputéiert vun der ÖVP am Europaparlament géife fir eng Prozedur géint Ungarn stëmmen a sech dofir staark maachen, dass d'Fidesz aus der EVP ausgeschloss gëtt.