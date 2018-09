© AFP

De Plenum stëmmt e Mëttwoch vun 12.30 Auer un iwwert eng entspriechend Resolutioun of. Sou eng Prozedur, bei där d'Rechtsstaatlechkeet vum Land soll iwwerpréift ginn, ass laut dem Artikel 7 vum EU-Vertrag méiglech, wann de Conseil vun den EU-Staaten eng eendeiteg Gefor an e Verstouss géint déi europäesch Grondrechter konstatéiert. Sollt de Plenum mat enger Zwee-Drëttel-Majoritéit dofir stëmmen, muss de Conseil de Sujet op seng Agenda setzen. Wéi de Vott ausgeet, dierft besonnesch vum Verhale vun der EVP-Fraktioun ofhänken, déi mat 219 Member déi gréisst Fraktioun am Europaparlament duerstellt. Den EVP-Fraktiounschef Manfred Weber huet annoncéiert, dass hien des Resolutioun wëll ënnerstëtzen. D'Fraktioun ass allerdéngs gespléckt. All Deputéierte ka selwer decidéieren, wéi en ofstëmmt. Déi ungaresch Regierungspartei Fidesz ass och Member vun der EVP.